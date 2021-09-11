فيديو - مستشار رئيس الوزراء: التحول الرقمى يخدم المواطنين كافة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، مساء اليوم، أنه عندما كان مسؤولًا عن البريد كشفنا مؤسسة تابعة للإخوان فى أحداث 25 يناير كانت ترسل مبالغ لأكثر من 3 آلاف شخص تابع لهم فى المحافظات، وأشار إلى أنه لا يصح أن يكون هناك مجتمع مدنى يعمل ضد الدولة.
وذكر أن هناك قانون واضح للمؤسسات الأهلية لتقنين أوضاعها فى مصر، وأشار إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يحصلون على كامل حقوقهم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأوضح أن التحول الرقمى ليس شعارًا بل يحل جميع المشاكل الخاصة بالمواطن داخل الجهاز الإدارى للدولة، وأشار إلى أن ميكنة الخدمات الحكومية يقضى على الفساد.
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