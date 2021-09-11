تعليمات جديدة من إيبارشية ديراموس بخصوص الموجة الرابعة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت فى بيان لها: "نظرًا للظروف الحالية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك عدد الوفيات، وحرصا من الكنيسة على سلامتكم تقرر الآتى :

1 - استمرار إقامة القداسات أيام الجمع والآحاد من كل أسبوع بواقع فرد فى كل كنبه وذلك عن طريق الحجز المسبق للشعب و للشمامسة وبعدد محدود حسب عدد كنب كل كنيسة.

2 - تعليق صلوات الجنازات فى الكنائس تعليقا تاما والاكتفاء برن الأجراس للإعلان فقط، وتعليق صلوات الثالث وكذلك صلوات الحميم للأطفال.

3 - العودة إلى نظام صلوات الأكاليل المعمول به مسبقاً وهو حضور 20 فردًا فقط داخل الكنيسة منهم الشمامسة والمصورين.

4 - استمرار الاجتماعات الروحية الفرعية والتربية الكنسية فى كل الكنائس ولكن بحضور فرد فى كل كنبه مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.