مستشار رئيس الوزراء: التحول الرقمى ”معندوش درج” وندرس خدمة إضافية للمعاشات 

قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، عندما كنت مسئولا عن البريد كشفنا مؤسسة تابعة للإخوان فى ثورة 25 يناير كانت ترسل مبالغ لأكثر من 3000 شخص تابع لهم فى المحافظات، وكان هناك 65 ألف جمعية خيرية ومنهم 2500 تعمل ضد الدولة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه لا يصلح أن يكون هناك مجتمع مدنى يعمل ضد الدولة، وأن هناك قانونا واضحا للمؤسسات الأهلية لتقنين أوضاعهم فى مصر، لافتا إلى أنه لأول مرة لدينا قانون لحماية ذوى الإعاقة، ويحصلون على حقوقهم فى حكم الرئيس السيسى.

وتابع أن التحول الرقمى عند تطبيقه فى دول أخرى حل 85% من مشاكل المواطنين مع جهاز الدولة ولذلك يجب تطبيقه فى الدولة ويقضى على مشاكل المواطن مع الموظف، وخلال عامين سيتم التعامل أون لاين فى كل الخدمات الحكومية إلكترونيا، مضيفا أن التحول الرقمى يقضى على معظم حالات الفساد، معقبا: "ولا درج هيتفتح ولا شاى، وتريح المواطن والمستثمر".

وأوضح أن إتاحة الخدمات إلكترونية ستزيد الاستثمارات الخارجية لمصر، وأن كل الخدمات التى ستقدم للمواطنين فى الفترة المقبلة ستكون إلكترونيا، مضيفا أن هناك شركة كبرى أرسلت طردا لاختبار مكان لإنشاء مصنع بها وتم إرساله طرد لمصر والشركة أتت لمصر وعملت معاينة ولم يصل الطرد لها وهذا سبب عدم إنشاء مصنع فى مصر ولذلك التحول الرقمى يحل كل المشكلات.

وتابع: "لو أنت مستورد أى حاجة وأنت فى مكتبك هتجيلك الحاجات اللى أنت مستوردها، وهتدخل على الجمارك تنزل الحجات اللى أنت مستوردها على الكمبيوتر اللى هيحسبلك ضرايب كل حاجة وأى مصاريف، وهيطلعلك فى النهاية المبلغ المطلوب، من خلال حساب البنك بتاعك، وبعدها الكمبيوتر هيسألك عاوز تستلم فى الميناء، ولا فى المخزن بتاعك، ولو طلبت خدمة التوصيل هتدفع الرسوم المطلوبة وستصلك المنتجات على المخزن الخاص بك خلال 48 ساعة".

وتابع أن تنفيذ الأحكام لم يطبق من قبل ولكن بعد التحول الرقمى أن الحكم يصدر ينزل على قاعدة بيانات وزارة العدل الحكم على الشخص، تقرر الوزارة عمل بلوك له فى تجديد البطاقة أو جواز السفر ولا أى خدمة، مؤكدا أنه من 50 إلى 60 ألف موظف سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن العاصمة الإدارية تجربة رائدة فى مصر أن يكون فيها حكومة تعمل بالرقمنة، مشيرًا إلى أن حوالى من 50 ألف لـ60 ألف موظف، سينتقلون للعاصمة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمين، مضيفا "العاملين فى جميع الدواوين ستنتقل، بينما أى جهة تعمل مع المواطنين مباشرة لن تنتقل للعاصمة الإدارية".

ولفت إلى أنه تم اختبار الموظفين على اللغة العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلى والمهارات الشخصية، وتم تحديد نقاط الضعف عند كل واحد، للعمل عليها، وأن وزارة الاتصالات عملت أرشفة إلكترونية لمليارات الأوراق، مؤكدا أن السيستم ليس فيه أى أوراق، مردفا: "لو عايز إجازة، يفتح صفحة الإجازات، تروح للمدير، ثم لشئون العاملين فى 3 دقائق خلصت الإجازة بدون أوراق".

وأشار إلى أن الدولة تدرس تقديم خدمات مجانية لأصحاب المعاشات لتعينهم على الحياة، مردفا أنه من الإيجابيات التى حدثت هو زيادة المعاشات سنويا ما بين 10% لـ15%، ويحتاج عمل كثير وأموال، وخلال الفترة الماضية يتم رفع المعاشات سنويا، ولكن وأصحاب المعاشات فى بلاد كثيرة يقدم لهم خدمات مجانية، واتمنى أن نقدم لهم هذه الخدمات المجانية.