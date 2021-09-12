عقوبة التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - في هذه المقالة سوف نستعرض العقوبات التي تنتظر المواطن عند تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في حال التأخر في التجديد في الوقت المحدد لذلك، فمن المعروف أن البطاقة الشخصية محددة المدة، مما يتطلب عند انتهاء تلك المدة يجب تجديدها، وقد اكدت وزارة الداخلية على وجود 5 غرامات مالية يجب دفعها عن تجديد البطاقة الشخصية في حالة التأخيرعن استخراجها في الوقت المحدد لها، مشيرة إلى أنه هناك استثناءًا من ذلك وتشمل بعض المواطنين لأسباب صحية، وفي السطور القادمة بيان مفصل لغرامات التأخير عند تجديد أو استخراج البطاقة الشخصية.

تجديد بطاقة الرقم القومي

عقوبات وغرامات التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي

هناك 5 غرامات مالية تنتظر من يتأخر في تجديد البطاقة الشخصية أو متعلقة بها وهي كما يلي:

دفع غرامة وقدرها 100 جنيه تدفع عند تأخر المواطن عن استخراج البطاقة في المرة الأولى بعد بلوغه سن 16 سنة.

دفع غرامة وقدرها 100 جنيه تدفع في حال تعامل المواطن ببطاقة منتهية أمام جهات رسمية.

دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها تدفع حال عدم تحديث المواطن البيانات الخاصة بطاقته، مثل الزواج، أو محل العمل، أو المهنة، أو تغيير وذلك خلال مدة لا تتجاوز ٣ شهور.

دفع غرامة 50 جنيها في حال عدم تجديد المواطن بيانات البطاقة الشخصية بعد انتهائها.

دفع غرامة قدرها 50 جنيها يدفعها المواطن في حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بعد فقدها ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تحرير محضر الفقد.

استثناءات فرض الغرامة عند التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي

وأوضحت وزارة الداخلية الفئات المستثناة من تطبيق غرامة البطاقة الشخصية وتشمل بعض الحالات من المواطنين مثل:

كبار السن.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

على أنه لتجنب تطبيق الغرامة يجب تقديم مستند يثبت ظروف هؤلاء الأشخاص المرضية.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي

ويُذكر أن وزارة الداخلية أصدرت مؤخرًا 3 استمارات لبطاقة الرقم القومي بأسعار مختلفة وهي كما يلي:

الاستمارة المميزة أو vip سعرها 170 جنيهاً لاستلام البطاقة الشخصية بعد 24 ساعة.

الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيها لاستلام البطاقة بعد 3 أيام من تاريخ تسليم الاستمارة في السجل المدني.

الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيها لاستلام البطاقة بعد أسبوعين من تاريخ تسليمها.

ومن قبيل التسهيل على المواطنين أيضًا، اتخذت وزارة الداخلية عدة قرارات مهمة، ومنها افتتاح مكاتب سجلات للأحوال المدنية جديدة في القاهرة وبقية المحافظات، ومد ساعات العمل في بعض المكاتب للساعة التاسعة مساء، واستمرار العمل في بعض السجلات المدنية طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة.