الأنبا بيمن يختتم نهضة عيد النيروز

جدة - نرمين السيد - اختتم الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر، اليوم السبت، نهضة أعياد النيروز ورأس السنة القبطية 1738، والذكرى الخامسة والثلاثون لتكريس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بنقادة بقداس عيد النيروز.





واستمرت النهضة لمدة 4 أيام تخللها صلوات القداس الإلهى صباحًا، ورفع بخور عشية وتماجيد مقدسة، وأنشطة تربية كنسية، وكشافة بالإضافة إلى العظة اليومية مساءً.

وتناول الأنبا بيمن بالعظة اليومية موضوعات تتعلق بالأسرة وأسس قيامها، ومفاتيح سعادتها، وبناء كيانها فى الثلاثة أيام الأولى وفى ليلة عيدالشهداء كان موضوع العظة عن الشهداء، ومكانتهم، وكرامتهم، وبركات شفاعتهم فى كنيستنا. وقدم كورال التربية الكنسية، وكورال الشباب بالكنيسة، فى أيام النهضة بنقادة، وكورال "نى أنجيلوس للشباب بقوص" ترانيم، وألحان متنوعة تناولت المناسبة التى تقام فيها النهضة.

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