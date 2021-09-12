طبيب واقعة السجود للكلب: أعتذر للممرض وبقوله متزعلش.. أنا راجل على باب الله

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، أنه كان يعامل الممرض بصورة حسنة على مدار سنوات طويلة، وما حدث نوعا من الهزار والهرج بنوع من العشرة الطويلة.

وتابع: "هو هزار غريب لكن طبيعة مهنتنا يحدث هذا داخل العديد من غرف العمليات".

وقال الطبيب، "أعتذر عن لفظ اسجد للكلب هو خارج عن السياق ولا يليق، لكننا كنا سويًا ولا يوجد كلب حتى يسجد له".

وعلق: "هل سأسيئ لنفسى وأسرتي؟ هخلى واحد يسجد لغير الله؟ هو أنا بوذي؟ ده أنا راجل على باب الله، الممرض راجل يخدمنى وقائم على حالاتي".

واختتم: "أقدم اعتذارى له وبقوله متزعلش، وسأصيغ اعتذارًا لأن الفيديو سُرب غصب عني، ومن استاء أعتذر له".