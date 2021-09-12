وزير البترول : لدينا تكليفات من الرئيس بتوصيل الغاز إلى لبنان فى أسرع وقت

وأضاف الملا - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر قناة "أون إى" مساء السبت - : "أننا بحاجة إلى مراجعة الصلاحية الخاصة بخط الغاز باعتباره متوقفا منذ فترة طويلة، حتى يتم بدء ضخ الغاز، مبينا أنه تم استئناف ضخ الغاز للأراضى الأردنية فى عام 2018 ولا يوجد به مشاكل؛ أما لبنان فسيتم مراجعته من الأشقاء فى لبنان وإرسال لجان لفحص الخطوط والمحطات".
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تتم تلك الخطوات خلال 3 أسابيع، بالتوازى مع مراجعة العقود، لأنها قد تحتاج إلى ملحق أو تعديل، بسبب اختلاف الأوضاع والظروف، مضيفا "أنه عقب 3 أسابيع سيتم الوقوف على جاهزية الخط والعقود، والتى ستتم فى أسرع وقت ممكن، لأن لبنان يحتاجون الغاز لتشغيل محطة كهرباء طرابلس، وبعد أن تتم عملية الفحص وإصلاح الخطوط قد يتم ضخ الغاز بعدها بأيام فقط".
وفيما يتعلق بإعفاء هذا الخط من العقوبات بسبب منع تصدير شيء عبر سوريا، قال الملا: "إن هذا جزء من الإجراءات التى تتم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وحصلنا على موافقات مبدئية من الولايات المتحدة بشأن إعفاء هذا الخط من العقوبات، وكل الأطراف تسعى لتكون الإجراءات مستوفاة لكى يتم بطريقة رسمية وكتابية".
وتابع: "ما نضخه حاليا من 35 إلى 70 مليون قدم مكعب يوميا للأردن، وما هو مطلوب للبنان 60 مليون قدم مكعب يوميا وفقا لما تم خلال الاجتماعات التى جرت فى هذا الشأن، ونحن لدينا جاهزية دائما لأى طلب إضافي، خاصة وأن الأشقاء فى الأردن فى بعض الأحيان يطلبون زيادة فى الكميات، كما أننا لدينا اتفاقيات معهم تصل الى 125 مليون قدم مكعب يوميا، ولدينا محطتين للإسالة على البحر المتوسط وبدأنا العمل فيهما منذ فبراير الماضي".
وحول كيفية التعامل مع لبنان وطرق السداد، قال الملا: "إن البنك الدولى تدخل وعرض دعم لبنان فى هذا الأمر، وأن يكون قائم بدور الضامن فيما يتعلق بتسديد قيمة الغاز الذى سيتم تصديره، كما أن هناك حرصا من كل الأطراف على إنجاح هذه المأمورية وتصدير الغاز قبل دخول فصل الشتاء"، لافتا إلى أن الجزء الخاص بالخط فى شمال لبنان، وهى مسافة نحو 30 كيلو مترا، تحتاج إلى فحص، ونحن عرضنا عليهم أن يتم فحصها من قبل لجان مصرية والبنك الدولى سيدعم لبنان فى هذه الجزئية أيضا.
وطمأن المواطن المصرى بخصوص الغاز، قائلا: "لدينا إحصائيات بشأن الاستهلاك فى مصر، وتصدير الغاز لن يؤثر على الاستهلاك بكل تأكيد، لأنه يتم تصدير ما يفيض عن الحاجة، ومنذ عدة سنوات ونحن نسعى بأن نكون مركز إقليمى للطاقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البترول : لدينا تكليفات من الرئيس بتوصيل الغاز إلى لبنان فى أسرع وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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