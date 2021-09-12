العنانى : الهدف الرئيسي من زيارة موسكو هو إطلاعهم على الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - ونوه العناني- فى اتصال هاتفى مع برنامج «الحكاية» الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة «ام بى سى مصر» اليوم السبت- بأن الرد الروسى حول استئناف السياحة والزيارات الروسية لمصر يعد إيجابيا وليست هناك أى ملاحظات منهم سواء أمنية أو سياحية أو صحية.

وأشار إلى أن زيارته إلى روسيا بمثابة أول لقاء رسمى منذ زمن مع السلطات الروسية المعنية بالسياحة، والمعنية بأزمة كورونا أيضا، واتحاد الغرف السياحية فى روسيا، وأصحاب الشركات السياحية، وعدد كبير من الإعلاميين فى روسيا.

وأعرب عن أمله فى أن تزداد الأعداد والسياحة خلال الفترة القادمة، مبينا فى الوقت نفسه أنه تم التوافق مع شركات السياحة الروسية على خطة لزيادة الأعداد تدريجيا.

ووصل العنانى مساء الأربعاء الماضى إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث جاءت هذه الزيارة القصيرة قبل نهاية أول شهر على استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية.