جامعة الأزهر : تطعيم 2285 طالبا وطالبة بلقاح كورونا في اليوم الأول

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات، أن إجمالى عدد الطلاب الذين حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 2285 طالبًا وطالبة فى اليوم الأول لعمل النقاط التى وفرتها الجامعة لتلقى التطعيمات فى إطار استعدادها للعام الدراسى الجديد .





وقال صديق _ فى بيان اليوم _ إن غرفة عمليات إدارة الأزمات بالجامعة، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، تتابع سير العمل بنقاط التطعيم منذ الصباح، لافتًا إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تفقد نقاط التطعيم؛ للاطمئنان عليها بنفسه، كما اطمأن على أبنائه الطلاب والطالبات فى اليوم الأول للتطعيم. وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذه النقاط تباشر عملَها يوميَّا؛ لتطعيم منسوبى الجامعة، وأهاب بجميع منسوبى الجامعة تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، واختيار ( جامعة الأزهر) مقرًّا للتطعيم، والاحتفاظ- من خلال الهاتف- بالرسالة المرسلة لتلقى التطعيم، ثمّ التوجه بعد ذلك إلى نقاط التطعيم بالجامعة مع بطاقة الرقم القومى .

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