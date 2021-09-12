الأرصاد عن طقس اليوم : ارتفاع درجات الحرارة وأجواء مشمسة ورياح

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا، حار على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لوسط الصعيد، حار إلى شديد الحرارة على شمال غرب الجمهورية وجنوب الصعيد، والطقس لطيف ليلا على الدلتا ووسط سيناء، مائل للبرودة على مرتفعات جنوب سيناء، معتدل على باقى الأنحاء، يميل للحرارة على جنوب البحر الأحمر.

كما يؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية إلى الشعور بدرجات حرارة أعلى من المسجلة .

وبالنسبة لحركة الرياح تهب على شمال غرب الجمهورية رياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، تتحول مساءا لتصبح شمالية غربية

أما على باقى الأنحاء تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على منطقة خليج السويس وشمال البحر ووسط الصعيد، تتحول مساءا على شمال الجمهورية لتصبح شرقية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم :

القاهرة 35/22

الإسكندرية 34/22

مرسى مطروح 37/23

السلوم 37/25

دمياط 32/21

بورسعيد 30/23

العريش 31/23

الزقازيق 36/19

طنطا 36/20

شبين الكوم 36/20

بنها 36/20

المنصورة 36/20

كفر الشيخ 36/20

دمنهور 36/21

المحلة الكبرى 36/21

العاشر من رمضان 34/22

الإسماعيلية 34/21

السويس 33/24

الفيوم 36/20

بنى سويف 35/21

المنيا 35/21

أسيوط 36/23

سوهاج 36/23

قنا 38/26

الأقصر 37/25

أسوان 37/25

رأس سدر 32/23

شرم الشيخ 34/27

سانت كاترين 29/15

الغردقة 33/26

مرسى علم 35/27

شلاتين 37/28

أبورماد 35/28

حلايب 35/30

رأس حدربة 35/30