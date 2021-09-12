مواعيد مباريات اليوم الاحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد العديد من المواجهات المهمة فى ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليدز يونايتد ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تقام مباراة ليدز يونايتد أمام ليفربول الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني إسبانيول أمام فريق أتلتيكو مدريد الساعة الثانية ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium أوساسونا أمام فريق فالنسيا الساعة الرابعة والربع على قناةbeIN Sports 2 HD Premium قاديش أمام ريال سوسييداد الساعة السادسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports 3 HD Premium ريال مدريد أمام سيلتا فيجو الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري التركي تقام مباراة فنربخشة أمام سيفاس سبور الساعة الرابعة عصرا تقام مباراة تشايكور ريزا سبور أمام هاتاي سبور الساعة الرابعة عصرا تقام مباراة طرابزون سبور أمام فريق جالاتا سراي الساعة السابعة مساء تقام مباراة جوزتبه أمام إسطنبول باشاك شهير الساعة السابعة مساء مواعيد مباريات الدورى السعودى تقام مباراة الاتفاق الرائد الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 3 تقام مباراة الباطن أمام فريق الفتح الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية 2 تقام مباراة التعاون أمام فريق الأهلي الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية 1. تقام مبارام الشباب أمام الحزم الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 1. وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز هدف التقدم لفريقه خلال مجريات الشوط الأول من المباراة قبل أن يأتي الفرنسي سانت ماكسمين ويتعادل لفريق نيوكاسل. ثم يأبي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خروج المباراة بالتعادل ويحرز الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. ثم احرز اللاعب برونو فرناديز ليضيف الهدف الثالت لليونايتد لتصبح النتيجة ثلاثه أهداف مقابل هدف وحيد، وانتهت المباراة بهدف رابع لصالح مانشستر يونايتد. وكان ماشيستر يونايتد قد دخل لقاء اليوم محتلاً المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تحقيقه إنتصارين وتعادل. بهذه النتيجة تصدر نادي مانشيستر يونايتد قائمه ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد10 نقاط بواقع ثلاث انتصارات وتعادل وحيد. تشكيلة الفريقين: دخل المدرب سولشاير المدير الفنى لنادى مانشيستر يونايتد بتشكيله مكونه من: في حراسة مرمى: دافيد دي خيا. خط الدفاع: وان بيساكا، رفائيل فاران، لوك شاو، هاري ماجواير. خط الوسط: سانشو- نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا. الهجوم: كريستيانو رونالدو - جرينوود - برونو فيرنانديز. بينما بدأ نادي نيوكاسل يونايتد بتشكيله مكونه من: حراسه المرمى : وودمان خط الدفاع : مانكيلو_هايدن_ لاسيليس_ كلارك خط الوسط: كلارك_ ريتشي_ لونجستاف_ ويلوك وفي خط الهجوم : ألميرون سانت ماكسمين جويلنتون.

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