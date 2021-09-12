/649705/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-ليدز-يونايتد-والتشكيل-المتوقع

يستعد ليفربول لمباراته أمام ليدز يونايتد اليوم الأحد، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، في تمام الساعة 5:30.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: كويمين كيليهر

أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد نابي كيتا

- جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

ليفربول سيريد مواصلة الانتصارات، والاستعداد لدوري أبطال أوروبا، والخروج بنقاط المباراة كاملة في ظل سباقه على قمة الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تعادله في الجولة الماضية أمام تشيلسي.

أما بداية ليدز هذا الموسم، لم تكن هي الأفضل حتى الآن إذ فشل الفريق في تحقيق أي انتصار بعد تعادلين وهزيمة، ويريد أبناء المدرب المخضرم ماوريسيو بيلسا، إيقاف نزيف النقاط أمام الريدز والخروج بنتيجة إيجابية أمام جمهورهم.

مباراة ليفربول أمام تشيلسي

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الاحد.. والقنوات الناقلة

سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

في خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

في خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير- أندرياس كريستنسن

في خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - ماركوس ألونسو

في خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو