/649706/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-طرابزون-سبور-والقنوات-الناقلة

يحل جالاتا سراي ضيفًا ثقيلًا اليوم الأحد، على طرابزون سبور، علي ملعب شينول جونيش بالجولة الرابعة من منافسات الدوري التركي 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

طرابزون هو الفريق الوحيد في الدوري التركي الذي نجح في الفوز بأول ثلاث لقاءات في المسابقة، ويحتل الصدارة برصيد 9 نقاط.

بينما فاز جلطة سراي في مباراتين وتعادل في الأخيرة أمام قاسم باشا، ولا تزال مشاركة مصطفى محمد محل شكوك بعدما فقد ثقة المدرب فاتح تريم بصورة كبيرة.

ويدخل فريق جالاتا سراي، مباراة طرابزون سبور، من أجل تحقيق الفوز، في ظل تعثره في اَخر مباراتين بالدوري التركي، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام قاسم باشا بهدفين لكل فريق، قبل أن يخسر في المباراة الثانية أمام فارول بثلاثية مقابل هدف.

وحقق جالاتا سراي فوزين في الدوري التركي حتى الَان، حيث فاز على جريسون سبور في الجولة الأولى بهدفين مقابل لاشيء، قبل أن يقتنص فوزًا صعبًا على هاتاي سبور بنفس النتيجة.

القنوات الناقلة

تتنقل المباراة عبر قناة سبور سمارت التركية

قمر صناعي تركسات، 42 شرق

تردد 11012.

رأسي، معدل ترميز 30000.

وتردد 10970.

رأسي، معدل ترميز 30000.

مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا ، من الدور التمهيدي الثاني ، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي ، بالخسارة بنتيجة 7 – 2 بمجموع المباراتين.

من جانب أخر، كشف فاتح تريم مدرب جالطة سراي ، عن مستقبل الدولي المصري مصطفي محمد مع الفريق التركي بعد إنتهاء إعارته الموسم المقبل.

وكان جالاتا سراي التركي تلقى هزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت المباراة الأربعاء الماضي، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعانى مصطفى محمد في الفترة الأخيرة من إصابة في القدم اليسرى، وذلك أثناء تواجده في المباريات التحضرية لفريقه، إلا أنه تمكن من العودة وشارك في التدريبلات الجماعية لفريق.