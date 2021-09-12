/649707/قبل-المواجهة-المرتقبة-الأرقام-تؤكد-تفوق-ليفربول-علي-ليدز

يستعد فريق ليفربول لمباراته اليوم الاحد، أمام فريق ليدز يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

إلتقى الفريقين خلال 25 مباراة، تمكن فريق ليفربول من إحراز الفوز في 15 مباراة، بينما تمكن فريق ليدز يونايتد من الفوز في 6 مباريات، وخيم التعادل على الفريقين في 4 مباريات.

أحرز فريق ليفربول 52 هدفاً في شباك نظيره، بينما تمكن فريق ليدز يونايتد من إحراز 26 هدفاً في شباك الريدز.

مباراة ليفربول أمام تشيلسي

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

في خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

في خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير- أندرياس كريستنسن

في خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - ماركوس ألونسو

في خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو