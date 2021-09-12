نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وشارع السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند منطقة مرغم فى الطريق المتجه لبرج العرب.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها الكونيسة والمنيب المتجه للأوتوستراد، كذلك الأمر عند الطريق الزراعى القادم من ميت نما والمتجه لميدان المؤسسة.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام أعلى منطقة ناهية المتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند شارع السودان أمام مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل المتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بها بعض الأحجام عند طريق المظلات القادم من شبرا الخيمة والمتجه لمعهد ناصر، كذلك الأمر عند نفق أحمد بدوى القادم من الترعة البولاقية والمتجه لكوبرى أكتوبر.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.