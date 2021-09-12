CNN تبرز كلمة السيسى: استراتيجية حقوق الإنسان نابعة من فلسفة مصرية ذاتية

جدة - نرمين السيد - وركزت الشبكة الأمريكية فى تغطيتها على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إطلاق الاستراتيجية، والتى أكد فيها على أن هذه الاستراتيجية نابعة من فلسفة مصرية ذاتية، إذ وصفها بـ"اللحظة المضيئة فى تاريخ مصر المعاصر"، معتبرًا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر".

الحقوق مترابطة

كما أشارت "CNN" إلى كلمة الرئيس خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، والتى قال فيها إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".

وأضاف: "كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب آخر".

نابعة من فلسفة مصرية

كما ركزت الصحيفة على تأكيد الرئيس السيسى على أن "تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتى لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطى معها مثلما تراعى مبادئ وقيم المجتمع المصرى، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق".

حذف خانة الديانة

وفى تغطية أخرى، أبرزت الشبكة الأمريكية مطالبة الإعلامى إبراهيم عيسى بحذف خانة الديانة من الهوية الشخصية فى حضور الرئيس السيسى، ورد وزير العدل على هذا الطلب.

وقالت الشبكة، إن الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى، طالب بحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية للمصريين، فى أحداث دعوة لإحداث تغييرات فى بطاقة الرقم القومى ترتبط بالمعتقدات.

وبحسب الصحيفة، اعتبر عيسى أن تعزيز حرية المعتقد فى مصر من شأنه مواجهة الفكر الإرهابى الذى يمكن أن يدمر الإنجازات التى تحققها مصر.

وزير العدل يرد

كما أشارت الشبكة الأمريكية إلى رد وزير العدل، المستشار عمر مروان، على طلب عيسى، حيث قال إنه ليس مهمًا وجود خانة الديانة فى بطاقة الهوية الشخصية، "لكن مهم يكون عندى إثبات رسمى للديانة، لأن أنا عندى حقوق ستترتب على هذه الديانة، فى الزواج والطلاق والميراث".

وتساءل: "هتثبت إزاى أن هذا ديانته إيه عشان ترتب له حقوقه، ليس لدينا قانون واحد للأحوال الشخصية يسري على جميع المصريين".