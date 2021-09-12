عاجل.. توقف حركة المترو فى خمس محطات بالخط الأول

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، توقف الحركة بمحطات سعد زغلول، والسيدة زينب، والملك الصالح، ومار جرجس، والزهراء، بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية، بمحطة السيدة زينب.





وأشار البيان إلى أن حركة القطارات تعمل بالاتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام، ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات، ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام. فيما انتقلت جميع فرق الطوارئ لإصلاح الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

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