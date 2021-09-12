إعلان السيسى 2022 «عامًا للمجتمع المدنى» يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان (الرئيس يشهد إطلاق أول استراتيجة وطنية لحقوق الإنسان)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى أعلن عام 2022 "عامًا للمجتمع المدنى"، داعيا إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.

وأكد الرئيس السيسى، خلال كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل فى عملية الارتقاء بالمجتمع، والتى لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعنى بالتحديات والتعاطى معها مثلما تراعى مبادئ وقيم المجتمع المصرى، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق.

وأضاف أنه إيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا فى التنفيذ، فقد وجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما كلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التى من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة، وفى إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأى فى مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعى.

كما كلف الرئيس، الحكومة بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص فى التمتع بمستوى معيشى ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفى باحتياجاتهم الأساسية.

أما صحيفة (الأخبار)، ذكرت - تحت عنوان (القوات البحرية المصرية والهندية تنفذ تدريبا بالبحر المتوسط) - أن القوات البحرية المصرية والهندية نفذت تدريبًا بحريًا عابرًا، باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع الفرقاطة الهندية (INS TABAR)، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتى استمراراً للتدريبات المشتركة التى تُجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية، والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرةً على مواجهة التحديات، وبما يساهم فى دعم الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

وأشارت إلى أن فعاليات التدريب بدأت بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، تحليل صورة الموقف (سطحى، جوى)، وتمارين الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحرى فى مناطق العمليات بالبحر المتوسط.

وتابعت أن هذا التدريب يُعد هو الثانى من نوعه الذى تجريه الفرقاطة الهندية (INS TABAR) مع وحدات من البحرية المصرية بنطاق الأسطول الشمالى، مما يدل على السعى المشترك لتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والهندية، وتأكيدا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع القوات البحرية العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ودعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة.

وفى (الجمهورية) وتحت عنوان (21 ألفا و952 مكانا شاغرا بالكليات)، ذكرت الصحيفة أن المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة انتهت، وتقدم 24 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات وكانت المفاجآت الصادمة للجميع وجود 21 ألفا و952 مكانا شاغرا بالكليات لأول مرة فى تاريخها.

وأضافت الصحيفة أن اليوم يغلق موقع تنسيق باب تقليل الاغتراب للطلاب مستنفدى الرغبات الذين اختاروا كليات بلغت الحدود الدنيا لها أعلى من مجاميعهم فى الثانوية العامة، ويواصل الطلاب الحاصلون على شهادات المعادلة التقديم لمكتب التنسيق حتى الأربعاء القادم.

وعلى الصعيد الدولى، وتحت عنوان (أمريكا تحيى ذكرى هجمات 11 سبتمبر بعد "نكسة أفغانستان")، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن الولايات المتحدة أحيت، أمس، الذكرى الــ20 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على نيويورك وواشنطن، على وقع انتكاسة الانسحاب الفوضوى للقوات الأمريكية والغربية من أفغانستان بشكل نهائى فى 30 أغسطس الماضى، وعـودة حركة طالبان إلى السلطة، واستمرار مخاطر تعرض الغرب لهجمات إرهابية جديدة من تنظيمى (القاعدة) و(داعش) فى أفغانستان ودول أخرى، وهو ما عرض الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة حلفاء الولايات المتحدة لانتقادات غير مسبوقة.

وأضافت الصحيفة أن الاحتفالات جرت فى المواقع الثلاثة التى صدم فيها 19 خاطفا، من تنظيم القاعدة، بـ4 طائرات ركاب أمريكية، بنايات ومؤسسات أمريكية تحمل دلالات رمزية ثقافية ومالية وسياسية وعسكرية، أهمها مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى واشنطن، وبرجا مركز التجارة

العالمى فى نيويورك، ما أسفر عن سقوط 2753 قتيلا، فى حادث غير السياسة الأمريكية الخارجية، وشكل العالم بشكل جذرى.

وقال بايدن، فى فيديو عشية الاحتفالات، "نحن على يقين بأن الوحدة هى الشيء الوحيد الذى لا يمكن كسره، وهى أعظم نقطة قوة"، وأضاف "رأينا البطولة فى كل مكان، ورأينا إحساسا حقيقيا بالوحدة الوطنية والقدرة على التعافى".

وذكرت (المصرى اليوم) أن بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل، ومسؤولين أمريكيين، عند المواقع الـ3 للهجمات لتكريم وإحياء ذكرى ضحايا الهجمات.