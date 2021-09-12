لجنة إيراد النهر : استمرار نفس معدلات سقوط الأمطار علي منابع...

- فيضان هذا العام أعلي من المتوسط حتي الآن

- إستمرار عملية الخفض التدريجي للتصرفات المائية ، مع تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين

- متابعة صيانة وجاهزية منشآت الحمايه من السيول ومحطات الطوارئ على مستوى الجمهورية ، للتعامل مع موسم السيول والأمطار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل ، وآليات إدارة وتوزيع المياه ، والاطمئنان على الاستعدادات والاجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة المعنية تواصل متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، مشيرا لاستمرار نفس معدلات سقوط الأمطار علي منابع النيل خلال شهر سبتمبر الجارى ، وأن فيضان هذا العام أعلي من المتوسط حتي الآن ، بالتزامن مع إستمرار عملية الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية ، مع تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وتم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات ، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف بما يُمكن المنظومة المائية من توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة الاستعداد لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

وفى اطار والاطمئنان على الاستعدادات والاجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول ، وجه الدكتور عبد العاطى برفع حالة الاستنفار بجميع إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية ، وذلك من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ ، مشيراً في الوقت ذاته الى أنه تم البدء في تخفيض مناسيب المياه بكافة المجاري المائية ، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من صيانة وجاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول للتعامل مع موسم الامطار والسيول القادم.