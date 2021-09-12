مترو الأنفاق: توقف الحركة بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية...

أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو ، توقف الحركة بمحطات سعد زغلول و السيدة زينب والملك الصالح ومار جرجس والزهراء بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب .

وأشار البيان الى أن حركة القطارات تعمل بالأتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات ، ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام

و أنه على الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ لإصلاح الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب .