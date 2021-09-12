/649710/وزير-الرياضة-يبحث-استعدادات-المباراة-الدولية-بين-بطل-العالم-المصري-للكيك-بوكسنج-ونظيره-الروسي

عقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ،امس السبت، اجتماعاً مع الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لمناقشة الاستعدادات المتعلقة للمباراة الدولية المقرر إقامتها بين العقيد محمد عبده أبوستيت، بطل العالم للكيك بوكسنج ضد بطل روسيا.

استعدادات المباراة الدولية

والتقي وزير الشباب والرياضة العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت، بطل العالم للكيك بوكسنج، بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، وعدد من قيادات الوزارة لاستعراض كافة الترتيبات التي تم اتخاذها بشأن استضافة المباراة.

تطرق اللقاء إلي الحديث حول جاهزية الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة للمباراة وتجهيزها بشكل كامل، والأمور التنظيمية واللوجستية، وانتقالات واقامة ضيوف البطولة، ومراسم استقبالهم.

دعم الوزارة لكافة الرياضيين

أكد صبحي علي دعم الوزارة لكافة الرياضيين، ومساندتهم، ومؤازرتهم في مختلف البطولات التي يخوضونها، مشيراً أنه سيتم اتخاذ كافة الخطوات مع كافة الجهات المعنية من أجل تنظيم المباراة علي أعلي مستوي في ضوء النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في مختلف البطولات التي تستضيفها علي مدار العام.

طالب الوزير اللاعب بالتركيز في التدريبات التي يخضع لها الفترة الراهنة استعداداً للمباراة، معرباً عن أمنياته بالتوفيق لبطل العالم المصري في رياضة الكيك بوكسينج، والفوز في مباراته أمام بطل العالم الروسي.