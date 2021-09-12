حار رطب.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ويكون الطقس ليلا، معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

دوت الخليج وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد ، شبورة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. ونرصد درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة قنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

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