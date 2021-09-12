/649712/مترو-الأنفاق-توقف-الحركة-بخمس-محطات-بالخط-الأول-بسبب-انقطاع-الشبكة-الكهربائية-بمحطة-السيدة-زينب

أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو ، توقف الحركة بمحطات سعد زغلول و السيدة زينب والملك الصالح ومار جرجس والزهراء بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب .

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وأشار البيان الى أن حركة القطارات تعمل بالأتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات ، ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام.

توقف الحركة بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية

و أنه على الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ لإصلاح الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب .