/649712/مترو-الأنفاق-توقف-الحركة-بخمس-محطات-بالخط-الأول-بسبب-انقطاع-الشبكة-الكهربائية-بمحطة-السيدة-زينب
أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو ، توقف الحركة بمحطات سعد زغلول و السيدة زينب والملك الصالح ومار جرجس والزهراء بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب .
دوت الخليج
وأشار البيان الى أن حركة القطارات تعمل بالأتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات ، ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام.
توقف الحركة بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية
و أنه على الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ لإصلاح الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مترو الأنفاق: توقف الحركة بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.