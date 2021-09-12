اليوم...عزاء سمير الملا في مسجد الشرطة بعد صلاة المغرب

/649714/اليومعزاء-سمير-الملا-في-مسجد-الشرطة-بعد-صلاة-المغرب

رحل عن عالمنا ،فجر يوم الإثنين الموافق 6 من شهر سبتمبر، الفنان وجراح الأعصاب الدكتور سمير الملا، تاركًا خلفه رصيد عظيم من الأعمال الفنية التي ظهر في معظمها بمهنته الحقيقية كطبيب.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان عزاء سمير الملا

تفاصيل عزاء سمير الملا

يقام عزاء الفنان الدكتور سمير الملا، اليوم الأحد، بقاعة الوهاب في مسجد الشرطة بمدينة 6 اكتوبر، بعد صلاة المغرب، والذي رحل عن عالمنا بعد أعمال عدة قرر ترك الطب لأجلها.

السيرة الذاتية لسمير الملا

يعمل الفنان الراحل أستاذًا لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس.

سمير الملا هو طبيب قلب مصرى شهير يهوى الفن فاشترك في العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره.

ومن المسلسلات التى اشترك بها «مبروك جالك ولد» عام١٩٧٨ و «دموع فى عيون وقحه» عام ١٩٨٠ و «رأفت٨٠» و «رأفت الهجان» عام١٩٩٠ و «الفرار من الحب» عام ٢٠٠٠ و «إغتيال شمس» عام٢٠١٠ ومن أفلامه «الإرهاب» عام١٩٨٩ و «قشر البندق» عام١٩٩٥ و «التوربينى» عام ٢٠٠٧.

آخر أعمال الراحل سمير الملا

وكانت آخر أعمال سمير الملا على شاشة التليفزيون مسلسل «صاحب السعادة» بطولة الزعيم عادل إمام عام 2014.

و تدور أحداث مُسلسل «صاحب السعادة» حول الموظف الحكومي السابق بهجت، والذي يلعب دوره النجم عادل إمام، الذي انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص في الكثير من المشاكل الإجتماعية بصورة ساخرة. بينما زوجته ووالدة أبنائه الـخمسة والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة، فقد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى جاراتهم في محل سكنهم القديم.. مما يُفجر الكثير من المُفارقات والمواقف الضاحكة.

أحمد فلوكس ينعي سمير الملا بكلمات مؤثرة

وحرص الفنان أحمد فلوكس على نعي الراحل، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام».

وقال «فلوكس»، في فيديو نعي «الملا»: «الله يرحمك يا دكتور سمير ويصبر ولادك وبناتك... اتربيت في بيتك وكنت أعشق روحك الطيبة المرحة... الله يرحمك.. الطبيب الإنسان».

وأضاف «فلوكس»: «دكتور سمير الملا، دمث الخلق، غزير العلم، وأحد أهم أطباء المخ والأعصاب بمصر، والذي لم يلقى الصيت الوافر من شهرة علمه، قدر معرفة الكثيرين له ببعض الأدوار الصغيرة على شاشة التلفزيون والسينما، والتي كانت دائما ماتحمل طابع الابتسامة الراقية الهادئة كروحه».