عاجل.. مترو الأنفاق: عودة وانتظام حركة القطارات بالخط الأول بالكامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.





وأكدت الشركة، أنه على الفور تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بالمحطات، مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثانى تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها، ولا يوجد بها أى أعطال حاليا.

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