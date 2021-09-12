انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية وسط إجراءات احترازية

انطلق صباح اليوم الأحد العام الدراسى الجديد 2021.2022 بالمدارس الدولية الحكومية وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث شهدت المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس ips استقبال رياض الأطفال بالاجراءات الاحترازية، والزام جميع الأطفال بارتداء الكمامة والواقى الوجهى.

وطمأن أحمد مهدى، مدير المدرسة أولياء الأمور باستقرار العام الدراسى، موضحا أن الدراسة انطلقت والحضور يومى لجميع الطلاب حتى الآن، لافتا إلى أنه تم تطعيم أعضاء هيئة التدريس ضد كورونا، كما أكد أن الدراسة سوف تشهد استقرارا ومتابعة، كما صنعت المدرسة أجواء لاستقبال الأطفال بوضع " بلالين" على مداخل الفصول ومبنى المدرسة.

وقال أحمد مهدى إنه تم تجهيز الفصول بالسبورات التفاعلية والتهوية الجيدة، كما عقدت المدرسة لقاء تعارفى خلال الأيام الماضية مع أولياء الأمور لتعريفهم طبيعية المدرسة والدراسة، كما تم اختيار الأطفال المقبولين بشكل قائم على الشفافية والنزاهة.

وحددت المدارس مصروفات دراسية لطلاب المدارس الدولية الحكومية تبدأ من 15 ألف جنيه وتزيد سنويا بنسبة معينة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، و ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.