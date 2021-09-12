/649717/بالأرقام-ماذا-حقق-أشرف-بن-شرقي-مع-الزمالك

انتشر أنباء عن مفاوضات بين أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، وبيراميدز، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب عن طريق وكيل أعماله، بينما تتمسك إداراة القلعة البيضاء بتواجد اللاعب داخل جدران النادي، خاصة انه من أساسيات الفريق.

ويرصد دوت الخليج أرقام اللاعب مع الزمالك:

وتألق شرقي هذا الموسم الذي يعد هداف الزمالك في البطولة برصيد 15 هدفا.

صنع بن شرقي 7 أهداف بجانب 15 هدفا سجلهم أي ساهم في 22 هدفا حتى الآن مع الزمالك في الدوري هذا الموسم.

اللاعب استطاع صناعة 22 فرصة محققة على مرمى منافسي الزمالك في الدوري هذا الموسم مما يعكس مدى تأثير بن شرقي على المستوى الهجومي في المسابقة المحلية هذا الموسم.

محمود شبانة

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع محمود شبانة قادمًا من أسوان.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران أمس ، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس.

تفاصيل تدريبات الزمالك

ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات خاصة للتركيز على الناحية البدنية وأداء بعض التدريبات التي تهدف إلى زيادة معدلات اللياقة للاعبين.

وجاء قرار الجهاز الفني بعدما كان مران الفريق أمس الخميس خفيفا عقب عودة اللاعبين من الراحة يوم الأربعاء بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر والمقرر لها ٢ أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.