/649719/رشا-اسحق-الاستراتيجية-الوطنية-تؤكد-جهود-الدولة-لدعم-و-تعزيز-حقوق-الانسان-في-مصر

قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس،و نحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة نحتفل باطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تأتي استمرارا لجهود الدولة المصرية في مجال دعم و تعزيز حقوق الانسان في مصر مشيرة إلي انها تعد من اهم مقاييس تقدم المجتمعات و رقيها .

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

واوضحت النائبة رشا اسحق ،عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،انه ومن المعروف ان مصر تعد من اوائل الدول التي انضمت لمجموعة من الاتفاقيات و المواثيق الدولية، سواء السابقة علي الاعلان العالمي لحقوق الانسان او اللاحقة عليه و الذي تمت صياغته عام ١٩٤٨، مؤكده علي ان هناك باب كامل في الدستور المصري يكفل الحقوق و الحريات و الواجبات العامة للمواطنين يضم ٤٣ مادة لضمان الحقوق لكل مواطن ، كما اقر الدستور المصري في مادة ٥١ ان الكرامة حق لكل إنسان و لا يجوز المساس بها و تلتزم الدولة باحترامها و حمايتها .

حقوق الانسان فى مصر

وأشارت النائبة رشا اسحق ،امين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الي انه يأتي دور التشريعات و السياسات العامة في الالتزام بصون الحقوق و الحريات و تعزيز احترامها ، بالاضافة لدور المؤسسات و الاليات الوطنية في إنفاذ تلك التشريعات و السياسات، مؤكدة علي انه منذ ٢٠١٤ لم تتوقف مصر عند الحقوق السياسية فقط .

الحقوق الاقتصادية

ولفتت النائبة رشا اسحق إلى أن مصر لديها رؤية شاملة لملف حقوق الانسان، شملت الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الصحية و التعليمية و توفير سكن ملائم و بيئة نظيفة و من هنا كان تحرك الدولة المصرية في جميع القطاعان لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تمكين المراة و الشباب في مناصب تنفيذية عديدة، و هذا ما اكدته و تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان اليوم فمن ابرز النقاط المضيئة هو اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، حيث دعا جميع منظمات و مؤسسات المجتمع المدني مواصلة العمل بجد و اجتهاد جنبا الي جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، و نشر الوعي بثقافة حقوق الانسان مساهمة في تحقيق آمال و طموحات الشعب المصري العظيم .