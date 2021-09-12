/649720/وفاة-الفنانة-إيمان-خيري-شلبي-بعد-صراع-مع-السرطان

رحلت عن عالمنا الفنانة إيمان خيري شلبي بعد معاناة مع مرض السرطان، ومن المقرر تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

دوت الخليج يكشف ملابسات وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي، فضلًا عن موعد ومكان صلاة الجنازة.

زوج إيمان خيري شلبي يعلن وفاتها

وأعلن الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون وفاة زوجته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورتها وعلق عليها في تأثر شديد قائلًا: "إيمان راحت عند اللي خلقها.. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر".

وأضاف مطالبًا عدم حضور الجنازة بملابس سوداء: "برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

دخول إيمان خيري شلبي العناية المركزة

وسبق وأن أعلن الفنان محمد صلاح عن دخول إيمان خيري شلبي العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بالسرطان.

محمد صلاح يطالب بالدعاء لإيمان خيري

ونشر محمد صلاح صورة لإيمان خيري، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، وكتب عليها: "صديقتي ودفعتي إيمان خيري شلبي أطيب وأجدع وأحن إنسانة ممكن تقابلها في حياتك".

تابع محمد صلاح: "ادعولها ربنا يشفيها ويرجعها لبيتها وأولادها وزوجها المحترم ويعافيها من هذا المرض اللعين فهي بين أيادي الرحمن في العناية المركزة".

السيرة الفنية لإيمان خيري شلبي

وشاركت إيمان خيري شلبي في أعمال منها مسلسلات: «الكومي» عام 2001،«القضاء في الإسلام» عام 1997، و «الوتد» عام 1996.