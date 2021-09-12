«السينما تنتعش»..محمد الشرنوبى يترقب طرح فيلمى «الجريمة» و«ناجى»

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يعيش الفنان محمد الشرنوبي حالة من الإزدهار الفني السينمائي خلال الفترة المقبلة اذ ينتظر طرح فيلمين جديدين بالسينمات فضلا عن عدد من اعمال الأخرى التي يقوم بتصوريها في الوقت الحالي.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال الشرنوبي السينمائية

محمد الشرنوبي ينتظر طرح الجريمة في ديسمبر

تستعد دور العرض المصرية لإستقبال فيلم جديد بعنوان «الجريمة» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز بجانب محمد الشرنوبي وذلك في شهر ديسمبر المقبل، وهو بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

قصة فيلم «الجريمة»

تدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

ويتعرض الفنان أحمد عز خلال أحداث فيلم «الجريمة» لحادث سير، ويؤثر عليه الحادث بفقدان ذاكرته، ويتنكر فى أكثر من شخصية، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة.

فيلم الناجي أولى بطولات الشرنوبي

ويراهن الشرنوبي على أولى بطولته السينمائية بفيلم الجديد “ناجي”، الذي تم تغيره إلى الفنار والذي كانت تشارك في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز،وهو من بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي.

ومن ناحية أخرى يعرض لـلشرنوبيحاليًا مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بطولة يحيى الفخراني، إياد نصار، كارمن سليمان، شريف دسوقى، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، إسماعيل فرغلى، ومن إخراج مجدي الهواري.