ضبط شقيقين لقتلهما شابًا منعهما من بيع المخدرات بحلوان

/649726/ضبط-شقيقين-لقتلهما-شابا-منعهما-من-بيع-المخدرات-بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في إلقاء القبض على شقيقين، لقتلهما شابا طعنًا بالأسلحة البيضاء، «سكين» لمنعهما من بيع المخدرات في مدينة حلوان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شقيقين بتهمة قتل شاب بسلاح أبيض بالقاهرة

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من المواطنين بالعثور على جثة شاب مقتولاً بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص أتضح العثور على جثة «محمود . إ»، 25عامًا، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيقات، واستمع فريق من ضباط المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على لغز الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. وبإجراء التحريات اللازمة اتضح نشوب مشادة كلامية بين شقيقين، بسبب محاولته منعهما من بيع المخدرات بالشارع، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهمين بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسد القتيل حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة، وبعد تقنين الإجراءات نجح رجال مباحث حلوان في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب منعهما من بيع المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.