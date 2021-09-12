/649729/السرطان-أودى-بحياتها-رحلة-صراع-إيمان-خيري-شلبي-مع-المرض

رحلت عن عالمنا اليوم أحد نجوم الوسط الفني الذي اختطفها الموت مبكرا نتيجة لإصبتها بمرض لعين لا ينجو منه إلى القليل والذي يسمى بمرض “السرطان”، حيث لم تستطع الفنان إيمان خير شلبي مجابهته وراحت ضحيته في فترة قليلة من الإصابه له.

دوت الخليج يرصد مرض أيمان خير شلبي

إصابة إيمان خيري بالسرطان

تكتمت الفنان إيمان خيري في البداية عن التصريح بمرضها، فلم يكن يعلم سوى عدد قليل من أقاربها خاصة وأن شعبيتها ليست بالكثيرة داخل الوسط، إلا أن أعلن الفنان محمد صلاح عن دخولها العناية المركزة إثر تدهور حالتها بسبب مرض السرطان مطالبا الدعاء لها.

فننشر محمد صلاح صورة لإيمان خيري، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وكتب عليها: "صديقتي ودفعتي إيمان خيري شلبي أطيب وأجدع وأحن إنسانة ممكن تقابلها في حياتك".

تابع محمد صلاح: "ادعولها ربنا يشفيها ويرجعها لبيتها وأولادها وزوجها المحترم ويعافيها من هذا المرض اللعين فهي بين أيادي الرحمن في العناية المركزة".

جاء ذلك في يوم 17 من شهر أغسطس المنقضيـ، اذا عانت أيمان خيري من صراع مع المرض داخل العناية المركز فقط في أقل من شهر، ولم تستطع إيمان الإنتصار عليه ليداهمها مرض السرطان بالوفاة.

زوج إيمان خيري شلبي يعلن وفاتها

ليصدر اليوم الأحد نبأ وفاتها كالساعقة على قلوب محبيها رغم تيقنهم بأن هذا الأمر أتي لا محال، فكت زوجها الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون، خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، "إيمان راحت عند اللي خلقها.. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر".

السيرة الفنية لإيمان خيري شلبي

ولم يكن رصيد إيمان خيري شلبي الفنية بالكثيرة اذ شاركت في عدد من الأعمال منها مسلسلات: «الكومي» عام 2001،«القضاء في الإسلام» عام 1997، و «الوتد» عام 1996.