/649732/حمدي-المرغني-يوجه-رسالة-خاصة-لياسمين-عبد-العزيز-بعد-تعافيها-أجدع-نجمة

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بنشرها أول تعليق تطمئنهم فيه على حالتها بعد سفرها لسويسرا لاستكمال علاجها، فمنذ أكثر من 50 يوما دخلت ياسمين فى أزمة صحية صعبة عقب إجرائها عملية "تكيس المبايض"، مرت فيها بمراحل عدة حتى استقرت حالتها في النهاية.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنان حمدي المرغني للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها.

حمدي المرغني يحتفل بشفاء ياسمين عبد العزيز

وحرص حمدي المرغني نجم مسرح مصر على تهنئة ياسمين عبد العزيز بتعافيها، حيث نشر صورة برفقتها عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وظهرا بتلك الصورة من كواليس أحد الأعمال، وكتب المرغني عليها "حمد الله على سلامتك يا أجدع نجمة.. وربنا يتم شفاكي على خير يارب".

أول تعليق لياسمين عبد العزيز منذ مرضها

هذا وقد حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها منذ مرضها على طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة.

نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها

وتابعت ياسمين عبد العزيز، قائلة: ““كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

حمدي المرغني يحتفل بعيد زواجه

وعلى الصعيد الآخر احتفل الفنان حمدي الميرغني ،أمس، بعيد زواجه الرابع مع زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح.

ونشرالميرغنى عبر حسابه الشخصى على انستجرام صورة له مع زوجته قائلًا: " كل سنة وأنتي نعمة ربنا عليا بحبك أوووي ".

حمدي المرغني ينتظر عرض تماسيح النيل

ويذكر أن الفنان حمدي الميرغني ينتظر عرض فيلمه الجديد «تماسيح النيل» من بطولة مصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.