كاميرا دوت الخليج ترصد عودة حركة القطارات بالخط الأول لـ المترو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.





ورصدت كاميرا دوت الخليج عودة الحركة، بعد توقفها فى محطات: سعد زغلول، والسيدة زينب، والملك الصالح، ومار جرجس، والزهراء، بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية، بمحطة السيدة زينب. كانت جميع فرق الطوارئ، قد انتقلت بشكل عاجل، لإصلاح الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

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