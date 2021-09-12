القومى للمرأة ينظم التدريب الثانى لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعى...

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان التدريب الثانى لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعى بكلية طب جامعة المنيا حول كيفية التعامل مع المرأة المعنفة وذلك عبر تقنية الزووم واستهدف عدد ( 20 ) من القائمين على وحدة المرأة الآمنة المزعم افتتاحها بالمستشفى الجامعى ضمن انشطة برتوكول التعاون بين المجلس والجامعة .

افتتحت أعمال الدورة التدريبية دكتورة أمل فيليب مستشار الجانب الصحى بوحدة مناهضة العنف موضحه دور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحى من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ومحور الحماية فى استراتيجية تمكين المرأة 2030 ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس والدور الهام الذى ستعلبه وحدة المرأة الآمنة فى استكمال هذا الدور وتقديم الدعم للمرأة المعنفة وفقا لنظام احالة جيد بين الجهات المعنية .

وتشتمل موضوعات التدريب على تعريف العنف ضد المرأة والعنف الأسرى ومناقشة الاعراف الاجتماعية التى ترسخ العنف والفئات الأكثر عرضه للعنف ثم تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفة ومهارات التواصل ومبادىء الفحص الطب الشرعى فى حالات الاعتداء الجنسى وتقييم المخاطر وخطة السلامة ونظام التنسيق والاحالة بين الجهات المختصة .