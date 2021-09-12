التعليم العالي : إعلان نتائج الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية

أعلن الموقع الإلكتروني لقبول الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، نتائج تنسيق الطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، على الموقع الإلكتروني.
وعلى الطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg لمعرفة الكليات المُرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات وذلك بمقرات هذه الجامعات.
وعلى الطلاب الذين استنفذوا الرغبات، الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، لإعادة ترتيب الرغبات من جديد، وفقًا للبرامج الدراسية المُتاحة.
ولا يزال باب التقديم مفتوحًا للتقديم للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.
ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي)، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.
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