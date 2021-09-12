وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي الخفيف...

وزير النقل يستقل جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة من محطة بدر وحتى محطة العبور بطول 24 كم للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية اعمال السكة بتلك المسافة

وزير النقل :

1. تم شحن القطارين الثالث والرابع من قطارات LRT من الصين ومخطط وصولهما نهاية الشهر الجاري

2. المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي في مصر

3. المونوريل وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) حيث بدأت الجولة من محطة الفنون والثقافة مروراً بمحطات المشروع المختلفة و حتى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة ووجه الوزير بالاستغلال التجاري الأمثل لكل محطات المشروع مع مراعاة ان تكون تشطيبات المحطات على اعلى مستوى من الجودة والمظهر الجمالي المتميز

كما استقل وزير النقل خلال الجولة جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة من محطة بدر وحتى محطة العبور بطول 24 كم للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية اعمال السكة بتلك المسافة حيث بلغت النسبة الإجمالية لأعمال السكة 70% ووجه بان يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة و أماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات واعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير كباري المشروع (كباري المسار - كباري السيارات) وكذا أعمال الأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ. حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية للمرحلتين ( الأولى والثانية ) 92 ٪؜ ، حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الإنتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق" ، بالإضافة إلى عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و 2 والسويس والعاصمة 1 و العاصمة ٢ "حيث بلغت نسبة التنفيذ الاجمالية لها 97.5 ٪؜ ، كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠ % وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" وكذلك يجرى تنفيذ الاعمال المدنية بالورشة بنسبة 76 % والتى تضم عدد ٢٦ مبنى ، كما بلغت نسبة تتفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 50٪؜ حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة بالقوى الكهربائية والاشارات والإتصالات.

وقد اكد الوزير على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال بالتوازي وسرعة توريد باقي المعدات الخاصة بالانظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للانفاق بإختبارها تمهيداً لتركيبها خاصه وان الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء تمهيداً للبدء في أعمال التشغيل التجريبى للقطارين الذي تم وصولهم من الصين والقطارين الثالث والرابع الذين تم شحنهم من الصين والمخطط وصولهم نهاية الشهر الجاري كما أكد الوزير على استكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات اللازمة للتشغيل التجريبي بنهاية أكتوبر 2021 حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 74%.

كما تابع وزير النقل أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع) وقد اوضح الوزيرانه فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار الى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والاهالي ) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم و بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).

وجدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبرشريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

بعدها تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مواقع العمل بمشروع قطاع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة وتفقد سيادته اعمال التنفيذ بمسار المشروع وكذلك المحطات التى يجرى تنفيذ الاعمال بها بالعاصمة الادارية (الأستاد – الطيران – R2 -R3 - مدينة الفنون والثقافة - الحى الحكومى - مسجد مصر - مدينة العدالة) حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع ٢٣.٩% وبلغت نسبة الاعمال المدنية ٢٧% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم ) كما بلغت النسبة الإجمالية للاعمال الكهروميكانيكية ٢١% ويجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة ٩% ويتم اجراء الاختبارات عليها تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة ٩٠% وجارى توريده ،كما بلغت نسبة الانجاز لاعمال الوحدات المتحركة 30.4% ويتم تصنيع القطارات طبقا لاحدث المواصفات العالمية وقد تم توريد ووصول القطارين الاول والثاني وجارى تصنيع القطارات الثالث والرابع والخامس من اسطول الوحدات المتحركة لمونوريل العاصمة الجديدة

وتابع الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وكذلك الاعمال المدنية بورشة المشروع بالعاصمة الإدارية وكل قطاعات ومحطات المشروع مؤكداً على أن أى منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وافضل ووجه الوزير بضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة . لافتاً إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

وجدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط إفتتاحها فى نهاية مايو 2022 وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كم ومخطط إفتتاحها فى فبراير 2023.

و أن مشروعى المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 35 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل بإعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والإقتصادية.