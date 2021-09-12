التعليم العالي : مد تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 20 سبتمبر

يعلن مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري، نظرًا لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب.

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