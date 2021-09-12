تاج الدين يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والتطعيم ضد...

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عوض تاج الدين اليوم ، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، خاصة أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة وزيادة في عدد الحالات، مشددا على ضرورة تلقي المواطنين التطعيم ضد الفيروس.

وقال الدكتور تاج الدين، في تصريح خاص لقناة " إكسترا نيوز"، إنه يتعين على المواطنين التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحد من انتشار المرض، وإعطاء مناعة شخصية للمواطن والوقاية من المضاعفات الشديدة والقوية نتيجة الإصابة بالفيروس .