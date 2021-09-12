أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عوض تاج الدين اليوم ، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، خاصة أن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة وزيادة في عدد الحالات، مشددا على ضرورة تلقي المواطنين التطعيم ضد الفيروس.
وقال الدكتور تاج الدين، في تصريح خاص لقناة " إكسترا نيوز"، إنه يتعين على المواطنين التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحد من انتشار المرض، وإعطاء مناعة شخصية للمواطن والوقاية من المضاعفات الشديدة والقوية نتيجة الإصابة بالفيروس .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تاج الدين يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والتطعيم ضد... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.