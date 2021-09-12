أحمد البلشي:الاستراتيجية تدعم حقوق الإنسان في مصر على كافة المستويات الاقتصادية والمدنية والاجتماعية

/649734/أحمد-البلشيالاستراتيجية-تدعم-حقوق-الإنسان-في-مصر-على-كافة-المستويات-الاقتصادية-والمدنية-والاجتماعية

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، موضحا أن هذا القرار يدعم حقوق الإنسان في مصر على كافة المستويات الاقتصادية والمدنية والاجتماعية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأضاف النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

2022 عام المجتمع المدني

وأوضح أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، ان ما يميز هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من المبادئ التي تحمي كرامة الإنسان وتمنع التمييز وتكافؤ الفرص للجميع وتحترم مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء وإنشاء عدد من الكيانات المستقلة تعمل في مجال حقوق الانسان وأن العلاج سيكون متوفر لجميع فئات المجتمع دون تمييز في أي مكان علاجي، وأنها ساوت بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق خصوصاً في مسالة الأجر والتدرجات الوظيفية.

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.