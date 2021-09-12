/649736/منة-فضالي-تودع-موسم-الصيف-بإطلالة-مبهجة-صور

حرصت الفنانة المتألقة منة فضالي توديع موسم الصيف بجلسة تصوير جديد على حمام السباحة، ظهرت من خلال بإطلالة جذابة ومبهجة اذ إعتمدت في ملابسها على المشجر والأولوان.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات منة فضالي

منة فضالي تلفت الأنظار بفستان مشجر

وشاركت منة فضالي الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بمجموعة صور طغى عليها البهجة اذ ارتدت فضالي فستان قصير مشجر، كشف عن جزء من صدرها، ولم تبالغ فضالي في ارتداء الإكسسوارت فاكتفت بوضع عقد لون الفستان مع ارتداء نظارة شمسية سواداء.

منة فضالي تتألق بفستان مكشوف

وكانت قد شاركت منة فضالي فيديو مع الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت به في احدث إطلالتها التي تشوق لها الجمهور منذ فترة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وارتدت بها فستان عاري باللون الذهبي وبشعر قصير سبغته باللون الأصفر ليشبه الشمس.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها الذين أشادو بجمالها الخلاب والمكياج الهادئ الذي تألقت به منة فضالي.

منة فضالي تكشف حقيقة خضوعها لعميلة تجميل

وأثارت الفنانة منة فضالي الجدل مؤخرا بعدما أعلنت عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مما رجح البعض بأنها عملية تجميل لتظهر فضالي مرة أخرى موضحة الحقيقة ومشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الشكر لكل من سأل وحاول والاطمئنان عنها.

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

ومن ناحية أخرى بدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.