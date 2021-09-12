بايدن: محاولة توحيد الأفغان كانت خطأً

بعد الانسحاب من أفغانستان في نهاية أغسطس الماضي، واستيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد في 15 أغسطس الماضي، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قراره بسحب قوات بلاده من أفغانستان، قائلًا على هامش المراسم التي أقيمت في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، إن الولايات المتحدة لا يمكنها "غزو" كل بلد توجد فيه "القاعدة".

عودة القاعدة

كما أضاف متحدثًا إلى الصحفيين في شانكسفيل في بنسلفانيا، حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها عناصر القاعدة قبل 20 عامًا، مساء أمس السبت "هل يمكن أن تعود القاعدة؟ نعم، لكنّني سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن أخرى".

هل يجب أن نترك قواتنا في كل بلد تتواجد فيه القاعدة؟

وتابع متسائلًا "ما هي الاستراتيجية؟ هل يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين!".

موجة انتقادات شديدة

إلى ذلك، كرر الرئيس الأمريكي الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في 31 أغسطس، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ.

تأتي تلك التصريحات وسط موجة انتقادات محلية ودولية لطريقة الانسحاب من أفغانستان وتوقيته، في حين يعتبر بايدن أن الأمريكيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة وتحييد الشبكة أقله في قاعدتها الأفغانية.

دوت الخليج

ومر بايدن بمرحلة سياسية صعبة وسط تراجع في شعبيته منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابل في 15 أغسطس والإجلاء السريع لأكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان في عملية عسكرية نظمها الجيش الأمريكي.

لكن الرئيس الديمقراطي المخضرم البالغ 77 عامًا قال إنه لا يشعر بالقلق من تراجع شعبيته.

يذكر أن التدخل الأمريكي في أفغانستان بدأ بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأدى في النهاية إلى إدخال الولايات المتحدة في أطول حرب بتاريخها.