تاريخ مواجهات ريال مدريد وسلتا فيجو .. تفوق كاسح للملكي

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يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم الأحد، أمام فريق سلتا فيجو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

بعد اكثر من عام ونصف يعود نادي ريال مدريد الي خوض المباريات علي ملعبه "سنتياجو برنانبو" حيث يستضيف نادي سلتا فيجو مساء اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

تواجه نادي ريال مدريد بنادي سيلتا فيجو في 109 مباراة بالدوري الإسباني، تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز في 63 مباراة، بينما استطاع فريق سيلتا فيجو من حسم الفوز لصالحه في 29 مباراة، وتعادل الفريقان في 17 مباراة.

اهداف الفريقين استطاع النادي الملكي ريال مدريد امن تسجيل 251 هدفا في شباك سيلتا فيجو، بينما سجل فريق سيلتا فيجو في شباك ريال مدريد 141 هدف.

ومن المتوقع ان يبدأ الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مواجهه اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع : ميجيل - ناتشو - ميلياو – كارفخال

خط الوسط : إيسكو - كاسيميرو – مودريتش

وفي الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – أسينسيو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل، بينما يأتي نادي سيلتا فيجو في المركز الـ 18 برصيد نقطة وحيدة، من هزيمتين وتعادل وحيد.

امبابي

الجدير بالذكر أن كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي والمنتهي في يونيو 2025.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027.

وإلتقط فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عدد من الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملاً قميص التجديد حتي 2027.