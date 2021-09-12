/649740/عانى-من-نقص-في-الدم-ووصفه-عمر-الشريف-بالفاشل-مقتطفات-من-حياة-الممثل-الأسطورة-خالد-النبوي

يعد أحد أبرز أبناء جيله الموهبين، أيقونة من أيقونات الفن الراقي، عندما يظهر على الشاشة تشعر وكأنك تشاهد أداء ممثل عالمي من نجوم بوليود، هو مدرسة بحد ذاته، جان السينما الحالي، لا تظهر عليه علامات تقدم العمر مهما مر من سنين، هو الفنان المبدع خالد النبوي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده ال 55.

دوت الخليج يرصد محطات من حياة الفنان خالد النبوي الفنية والشخصية.

خالد النبوي يقتحم عالم التمثيل عن طريق الصدفة

وُلد الفنان النبوي في مدينة المنصورة عام 1966، وبداية دخوله التمثيل كانت عن طريق الصدفة، فقد التحق بعد انتهائه من الثانوية العامة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي وكان ضمن فرق التمثيل التي كانت تقوم بالأعمال المسرحية فشاهده كبار الفنانين الذين أعجبوا بأدائه ما جعله يقرر الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد ذلك.

عمر الشريف يصف خالد النبوي بالفاشل

شارك النبوي أمام عمر الشريف بطولة فيلمين، الأول هو «المواطن مصري» والثاني هو فيلم «المسافر» الذي تسبب في انتقاد عمر الشريف له، وكان النبوي يقدم الشخصية نفسها التي يقوم بها عمر الشريف وهو كبير في السن، بينما النبوي قدم الشخصية في مرحلة الشباب، فإتهمه عمر الشريف بأنه قام بتقليده، ولم يقدم الشخصية وقال عنه إنه ممثل فاشل. وقال عمر الشريف: "خالد النبوى أسوأ ممثل في العالم "خنقني" عندما وجدته يحضر كل ساعات تصويرى وسألته عن السبب فقال إنه يريد تقليد مشيتى فاندهشت من إجابته أنا رجل عجوز وهو يؤدى دوري لكن في مرحلة الشباب فكيف تكون طريقة حركته مثل حركتي باختصار هو ممثل ضعيف جدًا".

خالد النبوي يعاني من أزمات صحية

عانى من مشكلة نقص الدم، لأن شقيقه كان مصابًا بمرض خطير وكان يحتاج لنقل دم لمدة 8 سنوات.

أصيب خلال تصوير «واحة الغروب»، بكسر في العمود الفقري، إثر سقوطه من فوق الحصان.

صور باقي مشاهده في المسلسل تحت تأثير المخدر، لكي يستطع الحركة وقال عن ذلك: "جاء في مصلحة العمل، لأن ضمن أحداث الرواية يتعرض البطل للنحافة بعض الشيء".

خالد النبوي يخذل والده

وحكى النبوي ، عدد من التفاصيل والحكايات المتعلقة بحياته الشخصية خلال إحدى لقاءاته الحواراية، وقال: "والدي كان عايزني أبقى دكتور وأخويا مهندس واخويا التاني طيار وأختي دكتورة كيميائية، ولكن كلنا خذلناه، واتصدم لما قررت أدخل أدبي"، مشيرا إلى أن لديه 5 أشقاء هم "وليد وإيمان وشريف وإيناس ووائل، وهو أكبرهم.

رصيد خالد النبوي الفني

وقدم عدد من أهم الأفلام : "المصير، فتاة من إسرائيل، عمر 2000، تايه في أمريكا، ليلة عسل، زي الهوا، حسن طيارة، مملكة السماء، لعبة عادلة ، الديلر، المسافر، إسماعيلية رايح جاى، من القاهرة إلى الزقازيق، دخان بلا نار، خطة بديلة".

كما شارك في عدد من المسلسلات أهمها: "ابن موت، نحن لا نزرع الشوك، مسألة مبدأ، رجل طموح، راجعلك يا إسكندرية، وحديث الصباح والمساء، صدق وعده، بوابة الحلواني، مريم، سبع أرواح، واحة الغروب، ممالك النار، لما كنا صغيرين".