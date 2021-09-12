/649741/النائبة-ألفت-المزلاوي-الاستراتيجية-تؤكد-على-الإدارة-الراشدة-لملف-حقوق-الإنسان-فى-مصر
قالت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب، ان حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 -2022 ، وطرحه للرؤية المصرية للملف حقوق الإنسان يؤكد على الإدارة الراشدة لكافة الملفات المصرية مجتمعة بما يضمن نموا حقيقيا شاملا على كافة المستويات التي تساهم فى انتقال الدولة المصرية إلى دولة عصرية كبري تحق تطلعات وآمال شعبها وأبنائها .
دوت الخليج يرصد تعليق ألفت المزلاوي عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
واكدت عضو مجلس النواب الفت المزلاوي إن التصريحات المهمة التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت إشارات بالغة بتأكيد مصر على احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقًا لتلك الغاية، إضافة الى ان مصر وهى على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" لم تغفل أن تبدأ هذه الحقبة المستقبلية المنشودة في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري.
2022 عام المجتمع المدني
واكدت المزلاوي إن الجمهورية الجديدة التى يرسخ لها الرئيس تري أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات مؤكدة على ان الدولة المصرية تسير الآن نحو حقبة زمنية فارقة حاسمة فى تاريخها تؤكد فيها التزامها باحترام وحماية الحق في سلامة الإنسان المصري الجسدية وحريته الشخصية وممارسته السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائبة ألفت المزلاوي: الاستراتيجية تؤكد على الإدارة الراشدة لملف حقوق الإنسان فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.