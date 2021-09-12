/649743/استقرار-سعر-الطماطم-وارتفاع-في-أسعار-البرتقال-اسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-في-سوق-العبور

استقرت اسعار الخضروات في سوق الجملة بالعبور اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، حيث يترواح سعر الطماطم بين ٣ الي ٦ جنيهات، وسعر البطاطس يتراوح بين 3.5 و 6.5 جنيها.

دوت الخليج ينشر تفاصيل الأسعار

وانخفضت اسعار الخيار في سوق الجملة، حيث يتراوح سعر الخيار البلدي بين 2.5 و 5 جنيهات، وسعرالخيار الصوب بين 3 و6 جنيهات.

بينما وصل سعر الفاصوليا الي 15 جنيها للكيلو الواحد، وسعر البصل يتراوح بين 1.5 و 3 جنيهات، واستقرت الكوسة عند 5 جنيهات.

وارتفعت اسعار الفاكهة اليوم، حيث تتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، وسعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات، والعنب الاحمر بين ٦ و ٩ جنيهات.

و استقر اسعار التفاح المصري ويتراوح بين ١٢ و ١٨جنيها، والامريكي بين ٧ و ٢٣ جنيها، والبلح الزغلول بين ٤ و ٧ جنيهات.

وفي سياق استقر سعر الكابوريا عند تعاملات امس ليتراوح سعر الكيلو بين ٣٠ و١٢٠ جنيها، وسعر الجمبري بين ٨٥ و ١٦٥ جنيها للكيلو الواحد ويتراوح سعر السبيط والكاليماري بين ١١٠ و١٧٠ جنيها للكيلو الواحد في تعاملات اليوم السبت.

هذا وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن هناك استقرار في أسعار الدواجن والبيض خلال اليومين الحاليين، مؤكدا أن سعر الفراخ البيضاء 24 جنيها في المزرعة، و 28 جنيها للكيلو في السوق.

استقرار في اسعار الدواجن والبيض في السوق المصري

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات لـ"دوت الخليج" أن سعر البيض الأبيض في المزرعة 41 جنيها، و يتراوح سعره في السوق بين 45 و 46 جنيها للمستهلك، مشيرا أن سعر البيض الأحمر في المزرعة 41 جنيها للكيلو، وسعره في السوق يتراوح بين 43 و 48 جنيها للكرتونة الواحدة.

وشهد سوق الدواجن امس السبت ارتفاعا في أسعار الدواجن البيضاء والبيض الأبيض وفقا للأسعار الرسمية والتوريدات الأخيرة من المزارع.

جدير بالذكر أن المهندس ابراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، قد اكد علي موافقة رئاسة مجلس الوزارء علي اطلاق معرض اهلا مدارس في الفترة بين ١٦ الي ٣٠ من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.