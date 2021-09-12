/649744/نواب-الاسكندرية--يطالبون-المحافظة-بعودة-الجمع-المنزلي-للقمامة-وإزالة-الصناديق-العملاقة-من-الشوارع

اجتمع محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، مع نواب المحافظة من مجلسي النواب والشيوخ ضمن الاجتماع الدوري للنواب مع المحافظ .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نواب الاسكندرية مع المحافظ بشأن القمامة

صناديق القمامة بالاسكندرية

وقالت النائبة رانية الجزايرلي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاعلام والثقافة والاثار بالبرلمان ان اجتماع محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف مع نواب المحافظة شهد حضور مسئولي الصحة بالاسكندرية وعلي رأسهم سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة و المسئولين بشركة نهضة مصر للنظافة .

محافظة الاسكندرية

واضافت عضو مجلس النواب انه تم القاء الضوء علي ضرورة الاهتمام بالوحدات الصحية خاصة بالقري والمناطق الشعبية فى المحافظة كما تم استعراض بعض المشاكل الخاصة بالصحة في الاسكندرية مع تقديم الشكر لدكتور سعيد السقعان علي حسن تعاونه واستجابته السريعة للنواب لخدمة المواطنين في جميع الاوقات.

واوضحت النائبة رانيه الجزايرلي انه تم مناقشة ملف النظافة بالاسكندرية وتقدمت باقتراح مع العديد من النواب بضرورة عودة الجمع المنزلي للقمامة من البيوت ومنع تواجد صناديق القمامة العملاقة التي تشوه المنظر العام وتؤذي العين وتكون مصدر سهل للنباشين مما يؤثر علي النظافة والصحة العامة .

كما تم القاء الضوء علي ان الشوارع الجانبية توجد بها تجمعات قمامة هائلة مهما تم ازالتها تعود مرة اخري مما يستلزم من شركة نهضة مصر عمل استراتيچية منظمة لجمع القمامة والزيادة من مجهوداتها لتحقيق الهدف المنوط به منها..

كما أكد المحافظ ان الرئيس قد اصدر تعليمات لجعل اسكندرية نموذج للنظافة يحتذي به جميع المحافظات مما طمأن نواب المحافظة علي تحسن الوضع الي الافضل في القريب العاجل .، وضاعف المسئولية والحمل علي المحافظة لتحقيق الهدف المرجو في اسرع وقت .