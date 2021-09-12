/649745/محمد-الكيلاني-لمنتقدي-ارتدائه-سلسلة-ميشرفنيش-أقلعها-لو-هي-اللي-هتخليني-راجل

تعرض الفنان محمد الكيلاني لموجة من الإنتقادات حوله في الساعات القليلة الماضية بعد ظهور مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” مساء الجمعة، اذ ظهر في البرنامج وهو يرتدي سلسلة الأمر الذي أثار غضب الجمهور في ساعات مشيرين إلى أنه ينقص من رجولته، مطالبين الفنان بضرورة التخلص منها.

دوت الخليج

محمد الكيلاني يرد على منتقدي إرتداءه سلسله

وحرص الكيلاني الرد على هذه الإنتقادات من خلال نشر صورة للسلسة ليبرز شكلها الحقيقي ويوضح اسم ابنه حمزة المكتوب عليها، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، موضحا: “لابس سلسلة عليها اسم ابني و بعتز بيها جدا و لو فكره اني قلعتها هتخليني راجل زيك فا ميشرفنيش اني اقلعها”.

وتابع الكيلاني: “قادر ادخل ارد علي كل واحد بيجيب في سيرتي وسيره أهلي بس أبويا اللي رباني و مش عجبك تربيته ده علمني إني مردش من ورا كيبورد، ولو هرد فا هرد في الوش، وأديك سمعت اتخنقت مع 60 راجل، بس أنت هتبقي محتاج معاك 6000”.

نجوم الوسط الفني يتضامون مع الكيلاني

وبعد دقائق قليله من توضيح الكيلاني انهالت تعليقات الوسط الفني وبعض من الجمهور بالتضمان معه، فكتب الفنان الشاب عمر الشناوي: “يا كيلاني سيبك من أي حد فاشل بيرمي فشله وغله علي الناس الناجحة، أنت محترم ابن ناس محترمين وربنا يديك كمان وكمان.. واللى ميفهمش الكلام اللى انت قولته يبقي جاهل ومحتاج اعاده تربية".

ومن جانبها، علقت الفنانة غادة عبد الرازق عليه، قائلة: "ربنا يخلهولك يارب.. أنت ابن أصول".

محمد الكيلاني يستمتع بنجاحات الأنسة فرح

وانطلقت منذ أيام ، أولي حكايات مسلسل «الأنسة فرح» في موسمه التاني، وذلك بعد انتظار طويل من الجمهور الذي اختطفه الموسم الأول من العمل.

ويعرض مسلسل «الأنسة فرح» في موسمه الثاني بداية من اللية على قناة mbc مصر في تمام الساعة التاسعة مساء، عللى أن يعاد في الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وتستمر حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف. فبعدما مرت بحادث غيّر مجرى حياتها، تنطلق الأحداث هذه المرة من داخل المستشفى لحظة وضعها لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها والكثير من التطورات الكوميدية.