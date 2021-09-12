/649747/وكيل-الشيوخ-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الانسان-تعبرعن-فكر-الدولة-المصرية-في-الجمهورية-الجديدة

أكدت النائبةو فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة تدشين لعقد اجتماعي جديد يربط الدولة المصرية بمواطنيها على أسس من إحترام الكرامة الإنسانية، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و عدم الاقتصار على الحقوق السياسية و المدنية، مؤكدة على ان هذه الاستراتيجية تم وضعها بحيث لا تحدها النظرة القاصرة التي ترى في حقوق الإنسان عددا من المعايير المحدودة التي قد تتناسب مع مجتمعات معينة ذات درجة من النضج و التطور لكنها تغفل العديد من المكونات التي تحتاجها المجتمعات الناهضة،و التي تشمل طيفاً واسعا من الحقوق و الحريات .

دوت الخليج يرصد تعليق فيبي فوزي بشأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ،أن ملامح الجمهورية الجديدة بدأت تتضح من خلال وجود الإنسان المصري وبنائه على رأس أولوياتها، مما يساهم فى إعادة إنتاج الشروط المناسبة لحياة كريمة على الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و الذي يستحق أن تتوافر له بعد طول معاناة، مؤكدة على انه من هنا يأتي إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026 كأحد أبرز منجزات برنامج العمل و الخطة الطموح التي تتبناها هذه الجمهورية .

الجمهورية الجديدة

واشارت النائبة فيبي فوزي،وكيل مجلس الشيوخ، الى أن الاسترتيجية تعد الاولي من نوعها كاستراتيجية متكاملة تعبر عن فكر الدولة المصرية في الجمهورية الثانية بما تحمله من تفاصيل و ملامح دقيقة لا تكاد تغادر اي من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بكل فئاته إلا و تتعامل معه ، موضحة أنها تشتمل على على تعزيز حقوق المرأة و الطفل و ذوي الاحتياجات الخاصة و الشباب و كبار السن، فضلا عن انها تعد مكونا ضمن مكونات مشروع التنمية المستدامة الذي تنتهجه مصر و يستهدف تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات و بأسلوب لا يسمح بأي انتكاسات أخرى تهدده بالفشل كما حدث مع عديد من التجارب التنموية السابقة .

واستكملت وكيل مجلس الشيوخ حديثها قائلة:” ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تساهم بامتياز في قطع الطريق على بعض الهيئات و المنظمات الدولية المخترَقة و المموَلة التي تصدر تقارير بين آن و آخر تفتقد بشدة لأي أساس من بيانات أو معلومات موثقة ، فما يتوافر من آليات و إجراءات تضمنتها الاستراتيجية من شأنه أن يمثل قاعدة صلبة للتعامل مع أي مصادر داخلية أو خارجية تتعاطى مع قضية الحقوق و الحريات في مصر بشكل فعال و ذي مصداقية عالية .

وتابعت فيبي فوزي، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر حوار مجتمعي موسع و بمشاركة كافة الوزارات و الجامعات و مراكز الأبحاث، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني يمنحها قوة دفع هائلة عند التطبيق ، و بصفة عامة يمكن تصنيف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 كاحدى اهم الخطوات على الطريق الذي تسير عليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة بناء الإنسان المصري .