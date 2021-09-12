وزير النقل يتابع تنفيذ القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل

جدة - نرمين السيد - وبدأت الجولة من محطة الفنون والثقافة مرورا بمحطات المشروع المختلفة وحتى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة ووجه الوزير بالاستغلال التجارى الأمثل لكل محطات المشروع مع مراعاة أن تكون تشطيبات المحطات على أعلى مستوى من الجودة والمظهر الجمالى المتميز.

واستقل وزير النقل جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT فى المسافة من محطة بدر وحتى محطة العبور بطول 24 كم للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة حيث بلغت النسبة الإجمالية لأعمال السكة 70% ووجه بالانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم فى أعمال تنفيذ التخطيط السطحى للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكبارى المشاة.

وتفقد الوزير كبارى المشروع (كبارى المسار - كبارى السيارات) وكذا أعمال الأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) 92٪؜، ويشمل المشروع 4 كبارى سيارات تم الإنتهاء منها جميعا وتشغيلها تجريبيا أمام حركة السيارات وهى كبارى "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق"، بالإضافة إلى 7 كبارى لمسار القطار الكهربائى وهى "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكى 1و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2".

وبلغت نسبة التنفيذ الاجمالية لها 97.5٪؜، كما يشتمل المشروع 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" وكذلك يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 76% والتى تضم 26 مبنى، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 50٪؜ حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنرى التى تغذى القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة بالقوى الكهربائية والإشارات والإتصالات.

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ كافة الأعمال بالتوازى وسرعة توريد باقى المعدات الخاصة بالانظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للانفاق باختبارها تمهيدا لتركيبها خاصة وأن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء تمهيدا للبدء فى أعمال التشغيل التجريبى للقطارين الذين وصلا من الصين والقطارين الثالث والرابع الذين تم شحنهم من الصين أيضا، والمخطط وصولهما نهاية الشهر الجارى.

وشدد الوزير على استكمال تصنيع وتوريد باقى القطارات اللازمة للتشغيل التجريبى بنهاية أكتوبر 2021 حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 74%.

وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتى تشمل محطات: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائى السريع).

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والاهالى ) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم وبعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).

جدير بالذكر أن المشروع يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة.

بعدها تفقد وزير النقل مواقع العمل بمشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذى يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة وتفقد سيادته اعمال التنفيذ بمسار المشروع وكذلك المحطات، التى يجرى تنفيذ الأعمال بها بالعاصمة الإدارية (الأستاد – الطيران – R2 -R3 - مدينة الفنون والثقافة - الحى الحكومى - مسجد مصر - مدينة العدالة) حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 23.9% وبلغت نسبة الأعمال المدنية 27% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم).

كما بلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية 21% ويجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة 9% ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 90% وجار توريده.

وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال الوحدات المتحركة 30.4% ويتم تصنيع القطارات طبقا لأحدث المواصفات العالمية وتم توريد ووصول القطارين الأول والثانى وجارى تصنيع القطارات الثالث والرابع والخامس من أسطول الوحدات المتحركة لمونوريل العاصمة الجديدة.

ومر الوزير على مسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وكذلك الاعمال المدنية بورشة المشروع بالعاصمة الإدارية وكل قطاعات ومحطات المشروع مؤكدا أن أى منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وسيساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعى، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط افتتاحها فى نهاية مايو 2022 وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم ومخطط افتتاحها فى فبراير 2023.